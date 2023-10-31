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На Урале водитель автобуса высадил всех пассажиров и не вернул им деньги за проезд

В Югре 13 пассажиров сломанного автобуса высадили на трассе и не вернули деньги

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В Югре водитель сломанного автобуса высадил 13 пассажиров на трассе и отказался возвращать им деньги за проезд. Об этом сообщает СК России по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября. Автобус, следовавший из Ханты-Мансийска в Югорск, сломался. Водитель транспортного средства высадил всех пассажиров, включая несовершеннолетних, прямо на трассе. Расстояние до пункта назначения составляло около ста километров.

«Пассажиры были вынуждены добираться до города на попутном автотранспорте, при этом в возврате денежных средств за билеты им было отказано», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка по признакам правонарушения, предусмотренного уголовной статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Перми два пассажира выпали из автобуса из-за маневра водителя и пострадали.

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