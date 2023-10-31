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В Испании 10 монахинь обвинили в краже картин и побеге из монастыря

Daily Mail: в Испании монахинь обвинили в краже ценных картин и побеге из монастыря

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В Испании десять монахинь обвинили в краже картин и побеге из монастыря, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, монахини взяли с собой около 20 картин и покинули монастырь, оставив его заброшенным. Самой ценной среди полотен стала картина Алонсо Кано, испанского художника XVII века, на которой изображен Христос после воскресения.

Инцидент возмутил местных жителей, которые требуют наказать виновных. В администрации города, где находится монастырь, также осудили монахинь, которые забрали исторические реликвии и лишили людей «места поклонения».

Региональное правительство обратилось к «щедрости сестер», попросив их вернуть полотна. Позже стало известно, что монахини переехали в новый монастырь, а картины переданы в другой храм. В настоящее время ведется расследование дела с целью установить все детали инцидента.

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