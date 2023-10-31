В Геленджике ребенок выдумал историю о своем похищении

В Геленджике семилетний мальчик заигрался на улице с друзьями и выдумал историю о своем похищении, переполошив весь город. Об этом сообщается в Telegram-канале отдела МВД России по городу Геленджику.

Информация о попытке похищения ребенка с детской площадки в селе Марьина Роща начала распространяться в родительских чатах накануне. Бдительные горожане сообщили о попытке похищения в полицию.

Как установили правоохранители, история оказалась выдумкой. Семилетний мальчик играл с друзьями на детской площадке и рассказал им страшную историю о том, что неизвестный пытался затолкать его в машину и увезти, на деле ничего подобного не происходило.

С ребенком провели профилактическую беседу.

Ранее сын инсценировал свое похищение, чтобы получить от матери $150 тысяч.