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В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку

AsiaOne: в Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку и унесла на дерево

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Douyin

В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку, пишет Asia One. Ребенка нашли на дереве спустя несколько часов.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда отец ребенка по фамилии Лю и его супруга решили взять дочь с собой на ферму.

«Через несколько минут я обернулся и обнаружил, что ребенок пропал. Мы все очень испугались», — вспоминает мужчина.

После этого отец обратился в полицию. Офицеры быстро собрали поисковую команду и начали обследовать местность, где в последний раз видели девочку. Не найдя следов, следователи решили, что ребенка могла похитить стая диких обезьян, обитающих в этом районе.

«У нас здесь были обезьяны, которые время от времени спускались с горы в поисках еды», — добавили супруги.

Поисковая группа отправилась в лес и начала громко выкрикивать имя ребенка. Именно тогда мать девочки услышала плач и голос, похожий на голос дочки. В итоге дошкольница была найдена на дереве рядом с обрывом.

На теле девочки было всего несколько царапин, которые были похожи на отпечатки пальцев обезьяны. После инцидента в местной администрации рассказали, что организуют патрули для безопасности местных жителей.

Ранее охотник услышал в лесу плач и спас двухлетнюю потерявшуюся девочку.

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