В ФТС рассказали, на что обратить внимание при заказе товаров из-за границы

Россиянам стоит внимательнее выбирать лечебные препараты и биологические добавки при их заказе из-за границы, потому что в них могут содержаться запрещенные для ввоза в Россию вещества. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина.

«Очень внимательно нужно относиться к товарам, которые предназначены для здоровья людей. Наиболее частая проблема — наши дамы в погоне за красотой приобретают различные лечебные препараты, биологически-активные добавки, не зная об их вредных свойствах. Они и не подозревают, что эти товары в принципе могут быть запрещены к ввозу. В них могут содержаться наркотические или запрещенные вещества. Поэтому, когда вы захотите приобрести такую категорию товаров, нужно посмотреть, есть ли на эти товары разрешительные документы», — сказала эксперт.

По ее словам, за ввоз запрещенных товаров в страну человека могут привлечь к уголовной ответственности. Ягодкина также советует обращать внимание на качество товаров, которые вы собираетесь заказать. Если товар похож на контрафактную продукцию, лучше отказаться от его приобретения, потому что сотрудники таможенной службы не пропустят его на территорию страны, заключила она.

Исследование Kokoc Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что около трети — 30% — россиян не готовы покупать на маркетплейсах товары из США, 19% отказываются покупать товары из стран Евросоюза, 15% и 13% не хотят покупать товары из Китая и Турции соответственно. А 23% не рассматривают покупку товаров российского производства.

Ранее бизнес выступил против полок с российскими товарами в магазинах.