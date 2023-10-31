Врач перечислила неожиданные причины дефицита витаминов в организме

Человек может столкнуться с дефицитом витаминов, если у него есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, к таким заболеваниям, в том числе, относятся гастрит и воспаления.

«В таком случае поступающие с пищей витамины просто не будут всасываться и усваиваться. И их станет не хватать организму», — пояснила эксперт.

Помимо этого, у человека может быть повышенный расход витаминов, продолжила врач. Это возможно при высоких физических нагрузках, во время беременности, роста организма и после перенесенной тяжелой болезни. В этих случаях человеку требуется большее количество витаминов, чем обычно, отметила Чернышова. Кроме того, часто нехватка витаминов может быть связана с неполноценным рационом.

«Если человек вегетарианец или сильно ограничен в питании, например, худеет на определенных продуктах, то он с пищей однозначно не будет добирать всех важных витаминов. Особенно жирорастворимых, которых больше всего как раз в животных продуктах», — заключила врач.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова до этого говорила, что женщинам после 50 лет важно принимать определенные витамины, потому что в это время у них начинается климакс, провоцирующий гормональную перестройку организма. Так, например, для регулирования обмена кальция и фосфора, а также профилактики рака им важно принимать витамин D.

Ранее была названа пищевая добавка, повышающая риск рецидива рака.