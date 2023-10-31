Депутат Шхагошев напомнил об истории борьбы с терроризмом в Дагестане

Россия всегда будет целостной и будет давать отпор коллективному Западу, защищая национальные интересы. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, которого цитирует пресс-служба партии.

«Именно в Дагестане 23 года назад был дан жесткий бой международному терроризму. С этого момента коллективный Запад понял, что расколоть Россию — задача сложная», — сказал политик.

По его мнению, «у Запада остались фантомные боли, что Кавказ является болевой точкой, как это было в 90-х, начале нулевых».

Сейчас, отмечает парламентарий, Россия является совсем другой страной.

«У нас современное законодательство, правоохранительные органы, другая идеология. Значит ли это, что мы можем сегодня успокоиться? Конечно, нет. Потому что коллективный Запад еще с большим усердием это будет делать», — отметил Адальби Шхагошев.

Он также добавил, что Россия сегодня замахнулись на глобальную задачу — построение нового миропорядка.

«Мы сегодня не в теории, а на практике реально защищаем весь мир. На поле боя сражаемся с коллективным Западом, их спецслужбами, с нацистской идеологией», — заключил депутат.