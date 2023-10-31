В Москве двум школьницам оторвало пальцы из-за колец

В Москве двум школьницам 12 и 14 лет пришили оторванные из-за колец пальцы. Информация об этом появилась на сайте детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

Обе школьницы попали в детскую больницу почти одновременно. 12-летний девочке оторвало палец, когда она перелезала через забор и зацепилась кольцом за металлическую перекладину. 14-летняя школьница также получила травму из-за кольца, только вместо забора был баскетбольный щит.

По словам завотделением микрохирургии Александра Александрова, отрыв пальца кольцом является очень распространенной травмой.

«Палец в этом случае «снимается» по типу перчатки. Операция технически сложнейшая и выполняется в три этапа. Сначала с помощью металлических фиксаторов соединяются костные структуры и сухожилия сгибателей и разгибателей пальца, далее следует микрохирургический этап, во время которого сшиваются вены и артерии, во время третьего, завершающего этапа соединяются поврежденные нервы, мышечная структура и кожа», — рассказал Александров.

Обе школьницы сейчас лежат в одной палате и идут на поправку. У них впереди долгая реабилитация.

Ранее московские медики пришили мальчику палец, оторванный качелями.