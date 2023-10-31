Рыбья кость проткнула россиянке желудок

Московские врачи спасли женщину, которая проглотил острую рыбью кость. Об этом сообщили в пресс-службе Депздрава столицы.

Как рассказали врачи, пациентка ела рыбу и почувствовала в горле острую боль. Беспокоясь за свое здоровье, женщина вызвала «скорую», которая забрала ее и доставила в больницу им. Иноземцева.

Там женщине сделали эндоскопию, которая показала, что кость травмировала слизистую и прошла дальше, осев в желудке и проткнув его.

Медики объяснили, что в случае игнорирования проблема могла привести к перфорации стенки желудка и перитониту.

После обследования пациентке извлекли кость и выписали ее на амбулаторное лечение.

Ранее врачи спасли россиянку с рыбьей костью в пищеводе.