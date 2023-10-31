Российским мегаполисам предсказали рост за счет присоединения новых районов

В ближайшее время к российским мегаполисам начнут прирастать целые микрорайоны, считает дизайнер, архитектор, сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE Константин Лагутин. При такой перспективе важно развивать инфраструктуру за городом, отметил он в беседе с РИАМО.

«Мне кажется, что в ближайшие годы, <…> скорее, будут к большим, крупным городам прирастать целые микрорайоны. В них будут селиться люди, и только стоит уповать на то, чтобы инфраструктура развивалась, уходила за город», – сказал Лагутин.

Жители городов привыкли к развитой инфраструктуре, однако сейчас она «куда-то исчезает» уже через 10 км после выезда за город, отмечает архитектор. По этой причине горожане пока не спешат селиться за городом, но такая тенденция все равно намечается, считает он.

В качестве примера Лагутин привел пригород Рима, откуда до центра города можно добраться за 40 минут.

«Это быстрее, чем я, например, от одного микрорайона в Москве добираюсь до своей работы, — добавил эксперт. — Когда такая возможность у человека будет, то, думаю, все потянутся к природе».

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что почти половина россиян, желающих жить за городом, хотели бы построить свой загородный дом с нуля.