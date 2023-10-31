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Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов

Вице-президент РГО Петр Бакланов умер в возрасте 77 лет

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РАН

Академик РАН, вице-президент Русского географического общества (РГО) Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Бакланов являлся советским и российским экономико-географом, заслуженным географом России. Он был членом президиума Ассоциации российских географов-обществоведов и лауреатом премии правительства России в области образования.

28 октября на 97-м году жизни скончалась внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова. Она являлась старейшей актрисой Театра имени Вахтангова.

До этого «Театр на Покровке» сообщал о смерти актрисы Нины Кирьяковой, которая снималась в фильме «Аты-баты, шли солдаты...». Она скончалась на 80-м году жизни.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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