Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов

Академик РАН, вице-президент Русского географического общества (РГО) Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Бакланов являлся советским и российским экономико-географом, заслуженным географом России. Он был членом президиума Ассоциации российских географов-обществоведов и лауреатом премии правительства России в области образования.

28 октября на 97-м году жизни скончалась внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова. Она являлась старейшей актрисой Театра имени Вахтангова.

До этого «Театр на Покровке» сообщал о смерти актрисы Нины Кирьяковой, которая снималась в фильме «Аты-баты, шли солдаты...». Она скончалась на 80-м году жизни.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.