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Глава Дагестана заявил о координации беспорядков из-за рубежа

Меликов заявил, что сбор толпы в аэропорту начался после вылета рейса из Израиля

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что сбор толпы в аэропорту Махачкалы начался после вылета рейса из Тель-Авива, сообщает телеканал «Соловьев Live».

«Призывы к сбору в аэропорту в соцсетях пошли тогда, когда самолет из Бен-Гуриона уже взлетел… А это значит, определенная подготовительная работа тоже, наверное, проводилась через социальные сети», — заявил Меликов.

Он также добавил, что провокаторы беспорядков в социальных сетях обратили внимание на именно этот рейс, хотя самолеты из Израиля в аэропорт Махачкалы прибывали и до того, начиная с 7 октября.

Меликов считает, что организаторам акции требовалось время на подготовку и раскачку беспорядков.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу.

Он пояснил, что тем, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы, не удалось напугать людей.

Ранее Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины.

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