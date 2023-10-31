В День народного единства на культурных площадках Москвы пройдет «Ночь искусств»

В День народного единства, 4 ноября, в Москве пройдет ставшая уже традиционной культурная акция «Ночь искусств». К ней присоединится свыше 100 городских площадок, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, тема акции в этом году — «Россия объединяет».

«В рамках «Ночи искусств» в столице пройдет больше 170 событий. Приглашаем москвичей и туристов на спектакли, концерты, экскурсии, литературные чтения и выставки», — рассказала Наталья Сергунина.

Для посещения мероприятий Театра эстрады, Государственного музея А.С. Пушкина, креативного пространства «Новый Манеж», Парка Горького, музея-заповедника «Царицыно», кинотеатров сети «Москино» и других площадок нужно пройти предварительную регистрацию.

Культурная акция начнется с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского. В 17:00 они вместе с группами начнут движение из шести разных точек, связанных с биографией и творчеством поэта. Это площадки Государственного музея В.В. Маяковского (на улице Красная Пресня и в Лубянском проезде), дом 15/13 в переулке Маяковского, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Дом Моссельпрома и здание газеты «Известия».

На сцене Театра эстрады выступят народный артист России Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-симфо-джаз».

В Белом зале правительства Москвы прозвучат мелодии эпохи барокко в исполнении капеллы «Русская консерватория» под управлением лауреата конкурса имени П.И. Чайковского Николая Хондзинского.

Четыре мероприятия пройдут вечером в субботу в креативном пространстве «Новый Манеж». Зрителей приглашают на литературные чтения «Поэты современности», театрализованное шоу, спектакль Антона Кукушкина «Звуки речи» и перформанс «Манифест» коллектива молодых артистов «Заячий стон» театра «Ленком Марка Захарова».

В музее-заповеднике «Царицыно» представят музыкально-театральную программу, в усадьбе Воронцово – лекцию искусствоведа Вероники Терлецкой «Усадебное застолье как искусство».

В Парке Горького пройдет камерный вечер проекта «Музыкальный салон Бетти Глан».

В кинотеатрах «Салют» и «Искра» сети «Москино» покажут короткометражные работы сценариста и режиссера Юлии Горбачевской «Головокружение» и «Телеграмма».