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Двух детей в футболках заметили на улице в российском городе

В Барнауле заметили на улице двух мальчиков в одних футболках

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Телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

В Барнауле местная жительница заметила на улице двух полураздетых детей. Об этом сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

Женщина рассказала, что двое мальчиков, предположительно четырех и шести лет, гуляли у дома №184 по улице Юрина. На видео, которое сняла подписчица канала, двое дошкольников бегают по заледеневшей дороге. Дети одеты в футболки с коротким рукавом, джинсы и зимние сапоги.

На вопрос жительницы «почему вы раздеты», дети ответили, что выгуливают собаку, а их родители остались дома. Подписчица вызвала полицию.

По ее словам, правоохранители быстро прибыли по вызову, взяли объяснения и пошли искать родителей несовершеннолетних.

Ранее грязную полураздетую девочку нашли прохожие на улице в Братске.

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