Температура в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме для мая и достигала +7,8 градуса.

По словам Тишковца, благодаря теплому воздуху атлантического происхождения на столичной метеостанции ВДНХ температура не опускалась ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие значения для ночного времени соответствуют климатической норме для мая.

Синоптик также отметил, что в 1967 году в ночь на 31 октября был установлен рекордный показатель температуры +10,7 градуса. Теплая погода также была зарегистрирована в 1962 году, когда температура составляла +8,2 градуса.

Тишковец добавил, что ожидается, что и следующая ночь в Москве будет аномально теплой, с температурой +6...+8 градусов.

Не такая хорошая погода установилась в других регионах России. Так, в МЧС предупредили о возможных нарушениях жизнеобеспечения 15 регионов из-за непогоды. Осадки с сильным ветром ожидаются в населенных пунктах Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В то же время ожидается образование ледостава на реках Лена и Амур, что повышает риски провала людей и техники под лед.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.