В МЧС предупредили о возможных нарушениях жизнеобеспечения 15 регионов из-за непогоды

В ближайшую неделю непогода может привести к нарушению жизнеобеспечения населения в 15 регионах России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Об этом пишет ТАСС.

Прогнозируется, что порывы ветра до 25 м/с и выпадение смешанных осадков местами до 35 мм могут вызвать сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. По оценке специалистов, это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения. Эти ситуации могут возникнуть в населенных пунктах Дальневосточного федерального округа (Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа), Уральского федерального округа (Свердловской, Тюменской и Челябинской областей), Приволжского федерального округа (Удмуртия, Чувашия, Марий-Эл, Пермский край, Нижегородская и Кировская области) и Северо-Западного федерального округа (Новгородская, Ленинградская и Псковская области).

Также непогода может разыграться в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа (Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная область) и трех субъектах Южного федерального округа (Республика Крым, Херсонская область, Краснодарский край ). Здесь возможны природные пожары.

В то же время ожидается образование ледостава на реках Лена и Амур, что повышает риски провала людей и техники под лед. Аналогичные риски существуют на водоемах Мурманской области и севера Красноярского края, где уже началось устойчивое ледообразование.

Камчатка может столкнуться с высокой водностью рек, что может привести к наводнениям в низменных районах Тигильского, Пенжинского и Усть-Большереченского районов. Аналогичные риски существуют также в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в республиках Бурятия и Карелия из-за ледяных заторов.

С 2 по 3 ноября ожидаются штормы с высотой волны до шести метров в Охотском и Японском морях, а с 4 по 5 ноября — в Беринговом море.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.