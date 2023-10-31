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Профсоюз United Auto Workers прекратил забастовку в США

Профсоюз работников американского автопрома UAW прекратил забастовку

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Seth Herald/Reuters

Крупный американский профсоюз работников автопрома United Auto Workers (UAW) объявил о прекращении полуторамесячной забастовки. Как указывает РИА Новости, между UAW и производителями заключено предварительное соглашение с General Motors.

Забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis профессиональный союз начал в середине сентября. Рабочие концернов хотели от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, а также увеличения отпусков.

«Теперь, когда у нас есть революционное предварительное соглашение с GM, мы официально заканчиваем нашу забастовку против каждого из «большой тройки», — прокомментировал ситуацию лидер профсоюза Шон Фейн.

29 октября президент США Джо Байден поприветствовал предварительное соглашение о повышении зарплаты между автопроизводителем Stellantis и крупнейшим профсоюзом работников автопрома Штатов United Auto Workers (UAW).

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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