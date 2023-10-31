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Врач объяснила, почему нельзя запивать витамины чаем

Врач Вереина: чрезмерное употребления чая может привести к обезвоживанию

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Pexels

Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям для здоровья, включая проблемы с пищеварением, обезвоживание и бессонницу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Юлия Вереина.

«Чрезмерное употребление чая может вызвать дисбаланс в работе желудка и кишечника. Танин, один из основных компонентов чая, может негативно влиять на питательную среду в желудке, вызывая дискомфорт и даже болезненные ощущения после приема пищи», — рассказала Вереина.

По ее словам, чай способствует выведению воды из организма, а не восполняет ее запас. Поэтому результатом чрезмерного употребление этого напитка может стать обезвоживание из-за мочегонного эффекта, и, как следствие, ухудшение самочувствия и другие негативные последствия.

«Одной из самых известных характеристик черного чая является содержание кофеина, который у некоторых людей может вызывать нервное возбуждение и бессонницу. Поэтому, если вы склонны к нервозности или проблемам со сном, не стоит злоупотреблять этим напитком», — добавила врач.

Кроме того, как отметила эндокринолог, не стоит запивать чаем витаминные комплексы, так как танин, содержащийся в напитке, образует нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок, что делает комплексы малоэффективными.

«Чай нейтрализует действие оральных контрацептивов, образует выпадающие в осадок соединения с железом, нарушает всасывание препаратов. А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, что может привести к возбуждению и бессоннице», — подытожила Вереина.

Ранее врач рассказал, какие напитки могут вызвать гипертонический криз.

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