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Мужчина ранил прохожего и двух полицейских из-за своего конфликта с девушкой

Во Франции мужчина получил ранения после того, как вмешался в уличный конфликт

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Francois Mori/AP

В Тулузе мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение при попытке защитить женщину на улице. Об этом сообщает Actu17.

29 октября 32-летний местный житель вмешался в ссору между мужчиной и двумя женщинами. Он играл на улице в петанк и решил отреагировать на развивающийся неподалеку конфликт вместе с некоторыми другими свидетелями происходящего. Однако один из участников перепалки был вооружен. Он достал пистолет и выстрелил в пострадавшего. По словам очевидцев, тот получил ранение выше колена. После этого стрелок скрылся вместе с одной из женщин на автомобиле.

Через пару часов наряд полиции нашел его машину по номерному знаку, замеченному свидетелями. Подозреваемый, который сидел за рулем, был задержан и доставлен в участок. Однако при задержании он оказал сопротивление и нанес легкие ранения двум сотрудникам полиции. При этом огнестрельное оружие, которым он воспользовался до этого, в салоне обнаружено не было.

Пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в Ленобласти неизвестный выстрелил в именинника из травмата после ссоры на парковке.

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