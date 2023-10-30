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В Дагестане задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Дагестане заявили о задержании 83 человек за участие в беспорядках в Махачкале

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Дагестане задержали 83 участника воскресных беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает МВД Медиа.

Полицейские провели более 50 обысков и задержали уже 83 человека за участие в массовых беспорядках. Сотрудники МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан до сих пор ведут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить местонахождение организаторов и активных участников акции.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских.

«Все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», — предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому ФО.

Сейчас, по данным ведомства, обстановка в регионе находится под контролем.

До этого МВД сообщало, что в отделы полиции были доставлены 60 участников беспорядков.

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.

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