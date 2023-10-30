Девушка обнаружила на своем диване спящего незнакомца и вышла за него замуж

В США девушка нашла на своем диване незнакомого мужчину и вышла за него замуж спустя четыре года. Об этом пишет Mirror.

В 2016 году 22-летняя Кэтрин вернулась домой после ночной вечеринки. Перед этим она попросила свою сестру оставить входную дверь открытой, но пока та оставалась незапертой, в дом проник неизвестный и заснул на диване. Утром девушка обнаружила его в гостиной и сначала решила, что это друг ее сестры, но затем поняла, что не знает этого человека, и вызвала полицию. Так Майкл Джонстон, до сих пор не имевший проблем с законом, впервые оказался в полицейском участке.

«Я был очень напуган случившимся. Проснувшись, я услышал над собой звуки рации и быстро понял, что ситуация не из лучших. Когда тебя будит полиция и ты не знаешь, где находишься, — это не очень хороший знак. Я пошел на встречу со своими коллегами, обычно я так не пью...», — вспоминает то утро Майкл.

Стражи порядка попросили сестер проверить дом, чтобы узнать, какой ущерб нанес своим визитом гость, а девушки хоть и не нашли видимых повреждений, выдвинули против мужчины обвинения. После этого его фоторобот появился в местной газете, а он сам стал фигурантом дела о незаконном проникновении. Тем не менее ему все же удалось объяснить хозяйке, что он лишь перепутал ее жилье с домом своего коллеги после похода в ближайший бар. Девушка также узнала, что у них есть общие друзья, и отозвала свое заявление из полиции. Позднее Майкл вернулся в ее дом, чтобы вручить букет и извиниться за причиненные неудобства.

Молодые люди стали общаться ближе, а затем вступили и в романтические отношения. В 2020 году мужчина предложил Кэтрин выйти за него замуж, спустя еще два года они поженились, а этой зимой у пары родилась дочь.

«Мы смеемся и не можем поверить, что именно так мы познакомились, а теперь поженились и стали семьей. Люди постоянно говорят об этом. Эта история красивая и глупая. Я бы ничего [в ней] не изменила и думаю, что это делает нашу любовь еще крепче», — заключила миссис Джонстон.

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