В стационарах по-прежнему находятся четверо пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом в Telegram сообщила пресс-службе минздрава республики.

«На данный момент стационарное лечение получают четверо пострадавших в инциденте в аэропорту Махачкалы, трое из них сотрудники полиции, один гражданский», – заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что медики делают «все возможное для их скорейшего выздоровления».

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.