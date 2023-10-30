Власти Ростовской области прокомментировали празднование Хэллоуина в школах

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области заявили, что правительство региона не рекомендуют проводить мероприятия в честь Хэллоуина в школах и других образовательных организациях. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что федеральный календарный план воспитательной работы не предусматривает проведения Хэллоуина, Тыквенного спаса и других подобных мероприятий.

«Поэтому [отмечать их] не рекомендовано», — говорится в заявлении ведомства.

До это стало известно, что зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Хэллоуин не несет никакой ценности для жителей России.

Он отметил, что ни школы, ни другие госучреждения не должны давать какого-либо пространства для «подобного рода шоу».

До этого замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предлагал объявить Хэллоуин праздником извращенцев и дегенератов.

Ранее православные активисты требуют отменить Хэллоуин в парках и кафе по всей России.