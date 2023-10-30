Telegram заблокировал канал, призывавший к беспорядкам в Дагестане

Telegram-канал «Утро Дагестана», авторы которого провоцировали жителей республики выходить на антисемитские акции, заблокировали в мессенджере. Об этом сообщил в своем канале создатель Telegram Павел Дуров.

«Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Дуров.

К своему посту он приложил скриншот одного из постов канала «Утро Дагестана», в котором открыто разжигается ненависть к последователям иудаизма. Спустя несколько минут сообщество заблокировали.

Авторов канала связывают с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом) (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов в России), уехавшим из РФ в 2014 году.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет совещание по событиям в Дагестане с руководством силовых ведомств и членами кабмина.