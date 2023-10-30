Под Волгоградом мужчина прострелил своей гражданской супруге глаз из пневматики

В Волгоградской области мужчина выстрелил в убегающую сожительницу, она получила ранение глаза. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

54-летний житель Среднеахтубинского района поссорился со своей 49-летней гражданской женой. Мужчина стал упрекать женщину в том, что она неправильно ведет домашнее хозяйство. Перед этим он, как уточняется, употребил значительное количество спиртных напитков. Когда женщина стала спорить с сожителем, тот разозлился и достал пневматический пистолет.

Потерпевшая испугалась за жизнь и выбежала во двор дома, но мужчина выстрелил в ее сторону и попал в область правого глаза. Жертву доставили в больницу с проникающим ранением, и врачи передали информацию о травме криминального характера сотрудникам полиции.

Оружие изъяли, а подозреваемого задержали по горячим следам. Мужчина сознался в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

Ранее житель Волгоградской области, угрожавший сожительнице расправой, облил ее алкоголем и поджег.