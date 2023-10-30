Пенсионерку с инсультом пришлось на санях везти до «скорой» из-за запертого на замок моста

Жительницу карельского поселка Гайжево пришлось на санях везти до машины скорой помощи, из-за запертого на замок моста через реку. Об этом сообщается в группе «Подслушано Кемь» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказали в сети жители поселка Гайжево, у пожилой женщины произошел инсульт, родные вызвали скорую помощь. Медики не смогли проехать на машине по мосту, поскольку решением властей его запирают на замок.

Механизм замка замерз, врачам пришлось идти за пациенткой пешком, пациентка не могла идти сама до машины скорой помощи.

«Медики пришли пешком, спасибо им огромное. Фельдшеры погрузили в сани больную и своими силами тащили по поселку», — сообщил автор поста.

Спустя некоторое время врачам удалось связаться с местным жителем, который прицепил сани к своей машине и отбуксировал их до кареты «скорой».

Как объяснили в местной администрации, мост действительно закрывают на замок, проезд по нему разрешен только экстренным службам. Неисправность механизма чиновники признали и сообщили, что назначат ответственного, который будет контролировать работоспособность запорного механизма ежедневно.

Ранее в Краснодаре ребенок со сломанной ногой не дождался скорой помощи.