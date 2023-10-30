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Поляк жил в стогу сена, чтобы не платить алименты

В Польше мужчину, не платившего алименты, нашли в стогу сена

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Opatow.policja.gov.pl

В Польше мужчину, который не платил алименты, нашли живущим в стогу сена в деревне Банковице. Об этом сообщает местное отделение полиции.

По данным ведомства, полицейские муниципалитета Опатув получили информацию, что разыскиваемый в связи с невыплатой алиментов 43-летний мужчина находится по месту жительства. Однако по прибытии на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили должника в доме.

Тогда они приступили к осмотру прилегающей территории. В сарае они решили проверить стог сена и, отбросив один слой сухой травы, обнаружили в нем мужчину под одеялом.

Мужчину задержали. Теперь ему придется отбыть назначенное наказание в пять месяцев в местах лишения свободы.

Ранее в Кузбассе приставы арестовали кедровые орехи, которые собрал в тайге должник по алиментам.

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