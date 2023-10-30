Россияне отменяют туры в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы могут поставить крест на туриндустрии Дагестана, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров. По его словам, после беспорядков некоторые туристы отменяют туры в республику.

«Конечно туристический рынок очень быстро реагирует на такого рода инциденты, и, к сожалению, у нас уже есть несколько фактов отмен. Мы долго восстанавливали имидж безопасной республики, и несколько таких случаев способны поставить крест на целой области», — сказал он.

Омаров отметил, что в день протестов в аэропорту Махачкалы пассажиры не могли вылететь из Дагестана, им пришлось улететь через Грозный.

Представитель компании «TeleportTour» также заявил «Газете.Ru», что люди уже отменяют туры в Дагестан.

«Мы не знаем, как это отразится в сфере туризма в дальнейшем. Но уже люди отменяют приезд в республику. У меня отменилась одна поездка сегодня: компания из 15 человек», — отметил он.

29 октября в дагестанском аэропорту произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Махачкалу. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Протестующие выкрикивали антисемитские лозунги и искали самолет с евреями, они также проверяли паспорта пассажиров автобусов и машин, выезжающих из аэропорта. Спустя несколько часов их вытеснили за пределы аэропорта. Пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Власти Дагестана и религиозные деятели осудили беспорядки и связали их с внешней провокацией. В Кремле также связали ситуацию в Махачкале с «воздействием извне». В МИД России назвали антисемитские выступления в Дагестане «диверсией украинских спецслужб».

Ранее митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ прошел в другой республике — в Карачаево-Черкесии.