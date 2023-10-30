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Хабиб и The Hatters посадили именные деревья в Крыму

В крымской «Тавриде» высадили кипарисы от Хабиба и The Hatters

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Акция «Сохраним лес»

В арт-кластере «Таврида» в Крыму в рамках акции «Сохраним лес» высадили редкие эндемики и дали старт новому проекту древонасаждения в республике. Об этом сообщила пресс-служба акции.

«Волонтеры леса» присоединились к экологическому празднику на «Тавриде». Озеленить бухту Капсель и прибрежную зону у мыса Меганом пришли сотни человек. «Зеленый фестиваль» дал старт совместной работе арт-кластера, «Волонтеров леса» и «Росзаповедцентра» по озеленению Судака.

Хедлайнерами акции в 2023 году стали певец Хабиб и группа The Hatters.

Хабиб выразил надежду, что это не последнее высаженное им дерево и что он сможет поучаствовать в таких акциях снова. Исполнитель уверен, что лес нужно беречь.

«Призываю присоединяться к нашему челленджу! Я очень рад, что у меня теперь есть именное дерево. Я уже не в первый раз на Тавриде и уверен, что когда приеду сюда вновь, то с удовольствием приду посмотреть, как себя чувствует мой кипарисик», — сказал Хабиб.

Деревья в бухте Капсель также высадили представители администрации Судака, крымские министры, главы крупных природоохранных организаций.

Создавать новое зеленое наследие юго-востока Крыма организаторы и гости фестиваля начали в конце октября и продолжат высадки в течение недели.

«Зеленый фестиваль» 28 октября открыли «Волонтеры леса» вместе со «Звездным десантом». В его состав входят спортсмены, телеведущие, актеры, музыканты, общественные деятели. В Крым от команды приехали эстрадная певица Ирина Ортман, телеведущая Ирина Пудова, легкоатлетка Светлана Мастеркова и основатель проекта Злата Чепурная. В этот день были высажены китайские можжевельники и редкие эндемики из Сочинского дендропарка. Всего высадили 1650 многолетних растений.

Впервые акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Ежегодно к ней присоединяется до 1,5 млн участников, которые за четыре года высадили более 222 млн деревьев. Экологическую инициативу стали считать одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Организаторами выступают Минприроды РФ, Рослесхоз, Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса», при поддержке движения «Экосистема» и общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Партнерами акции в 2023 году выступают Сбер, Росатом, РЖД, ТМК и Т Плюс.

Ранее, в августе 2023 года, на «Тавриде.АРТ» прошел всероссийский фестиваль исторической реконструкции.

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