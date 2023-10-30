Спасатели потушили открытый огонь на АЗС в Химках

Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках. Об этом сказано в Telegram-канале министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

«В Химках сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС. На месте работают 11 человек и три единицы техники», — сообщили в министерстве.

Пожар распространился на пике на 60 квадратных метров. Сейчас спасатели заливают участок водой и пеной, чтобы не допустить нового возгорания.

Почему этот пожар начался, станет понятно после пожарно-технической экспертизы.

Утром 30 октября в Химках начался пожар на газовой заправке недалеко от аэропорта. Очевидцы слышали два взрыва. Предварительной причиной специалисты назвали разгерметизацию емкости с пропаном. Представитель экстренных служб уточнил, что огонь охватил пять машин, бытовки и паллеты.

Ранее министр природы Коми Екатерина Киселевич заявила о возгорании второго резервуара с нефтью под Усинском.