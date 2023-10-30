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Американец стал миллионером из-за бутерброда с курицей

UPI: житель США благодаря завтраку в кафе выиграл $1 млн в лотерею

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Virginia Lottery

Житель американского штата Вирджиния Карлос Гутьеррес выиграл $1 млн за чашку кофе и бутерброд с курицей. Об этом сообщает издание UPI.

Перед работой он зашел перекусить в кафе Lee's Sandwiches. Но, пока мужчина ждал свой заказ, решил купить билет лотереи Powerball на вечерний розыгрыш и неожиданно стал миллионером.

«Может быть, это я», — решил Гутьеррес, услышав о большом выигрыше одного из посетителей Lee's Sandwiches.

Счастливчик признался, что собирается использовать миллион для расширения своего малого бизнеса.

В середине октября другой американец выиграл второй по величине в истории США джекпот Powerball. Известно, что счастливчиком стал житель Калифорнии. Этим летом там же был выигран еще один джекпот на сумму $1,08 млрд.

Накануне, в Свердловской области неизвестный выиграл пять миллионов рублей и не пришел за призом.

Ранее стало известно, сколько Россия заработает на лотереях в этом году.

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