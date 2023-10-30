Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Специалисты объяснили причины сбоя в работе Telegram

IT-эксперт Курочкин: сбой в работе Telegram произошел не из-за кибератак

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Технический сбой, который сегодня утром произошел в работе мессенджера Telegram, не связан с кибератаками или серверами, убежден специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. Это проблема не разработчиков, а связистов, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Тот факт, что Telegram переставал работать только в некоторых регионах, подтверждает, что серверы находились в строю. Поэтому сам мессенджер не причастен к сбою, пояснил Курочкин. По его мнению, проблемы произошли в узле связи – точке объединения трафика провайдеров. По этой причине беспокоиться об утечке данных пользователям не стоит, убежден Курочкин.

«Если что-то долго загружается, значит, ваш трафик идет как бы обходным путем, через Америку или через кого-то, то есть не напрямую. Где-то потерялся путь, —объяснил он. — Если он не грузится совсем, значит, вообще нет связи с Telegram, а если долго и медленно, значит, просто идет по какому-то длинному пути».

Напомним, сегодня утром поступило более 9 тыс. жалоб от пользователей на сбой в работе мессенджера. Наиболее массовый сбой зафиксирован в Краснодарском крае, также проблемы наблюдались в Ростовской области, Ставропольском крае, Москве и Воронежской области.

Специалисты ранее выяснили, что в этом году трафик Telegram в России вырос на десятки процентов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий