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В Канаде могут рассекретить список скрывающихся в стране нацистов

NYT: в Канаде хотят рассекретить список из 883 нацистов, скрывшихся от наказания

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Кадр из видео/CBC News

В Канаде на фоне скандала в парламенте с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки, хотят рассекретить список нацистов, которые скрывались в стране от наказания. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания в секретный отчет вошли 883 нацистских военных преступника. Член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтера заявил газете, что ранее правительство обсуждало возможность рассекречивание перечня, но чествование в парламенте бойца дивизии СС «Галичина» ускорило этот процесс.

«Госслужащие и сменявшие друг друга правительства обеих партий признали нацистских военных преступников, <…> эта информация должна быть ясной и открытой», — сказал Хаусфэтер.

В начале октября стало известно, что по меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС «Галичина» жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, где функционировал образовательный фонд имени ветерана СС Ярослава Хунки.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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