В Москве на МЦД-3 произошел сбой

В Москве случился сбой в движении поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Об этом пишет ТАСС.

По данным канала, пассажиры в электричках больше часа ждали отправления поездов на МЦД-3. По сообщению Московской железной дороги (МЖД), движение поездов было затруднено по Казанскому направлению в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Крюково.

«Ехал с Голутвина на электричке №6109. С Малаховки отправились с опозданием две минуты и, не доезжая Красково, встали с 9:20 до 10:50. Сказали, что впереди идущий поезд сломался», — рассказал читатель MSK1.ru.

Источник агентства в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подтвердил, что причиной задержки стала остановка состава.

Позже в МЖД заявили, что к 10:46 движение поездов на участке Быково — Люберцы Казанского направления восстановили.

Ранее стало известно, что Московские центральные диаметры могут быть продлены за пределы Подмосковья.