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Годовалый ребенок отравился и попал в больницу, выпив пиво родителей

В Петербурге годовалый ребенок выпил пива и попал в больницу

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Depositphotos

В Петербурге годовалый ребенок выпил пиво своих родителей и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Торики. Оставленный без присмотра годовалый ребенок выпил пиво, которое открыли и оставили родители.

«Родители пояснили, что ребенок предположительно мог взять бутылку с недопитым пивом, находящуюся на кухне», — рассказал источник РЕН ТВ.

Родители заметили, что ребенок испытывает недомогание и вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у младенца отравление этанолом.

Ранее в Петербурге 13-летняя девочка напилась, упала с электросамоката и попала в больницу.

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