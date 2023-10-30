Россиянам рассказали, как быстро снять зубную боль народными методами

При острой зубной боли рекомендуется как можно скорее обратиться за помощью к стоматологу, но если требуется срочная помощь в домашних условиях, можно воспользоваться и народными методами. Так, при реакции на острую, горячую или холодную пищу нужно выпить сильное обезболивающее, а также почистить зубы и прополоскать рот противовоспалительным, успокаивающим растровом или отваром ромашки, выяснила Общественная Служба Новостей.

Помочь при зубной боли может также специальный массаж: нужно кубиком льда протереть поверхность рук между указательным и большим пальцем.

Страдающим от зубной боли не рекомендуется лежать, так как это приводит к ускорению кровообращения в полости рта и усилению давления на зубы. При неправильном прикусе специалисты советуют подержать какое-то время рот открытым. Также многие отмечают, что помочь может «обман мозга»: к примеру, когда правша начинает делать все левой рукой. В это время мозг отвлекается на странные сигналы и боль может стихнуть.

Также рекомендуется отвлечь себя от проблемы – к примеру, с помощью какого-то важного дела или интересного фильма.

Специалисты подчеркивают, что в некоторых случаях причиной боли могут быть серьезные заболевания – кариес, пульпит, трещины в эмали, пародонтит, поэтому даже если удалось снять боль в домашних условиях, лучше не откладывать визит к стоматологу.

Напомним, врачи предупреждают, что чистка агрессивными отбеливающими пастами, привычка грызть лед и открывать зубами различные упаковки могут стать причинами повреждения зубной эмали.

В стоматологической ассоциации России ранее подтвердили, что к концу года цены на лечение зубов могут вырасти на 15-20%.