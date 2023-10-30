Движение машин по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Путь машинам открыли спустя чуть менее часа после приостановки. Причину приостановки так и не назвали.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли ранним утром 30 октября. В 7:00 мск оперативный канал сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого движение перекрывалось накануне. Причину тогда тоже не назвали. Через несколько часов движение транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи восстановили.

22 октября Крымский мост перекрыли два раза за сутки. Такие меры объяснялись ремонтными работами.

17 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

Ранее в Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту.