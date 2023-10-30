Рейд в бухте Севастополя утром в понедельник закрыт

Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — уточнили в ведомстве.
Подвижной состав для работы на компенсационном маршруте организовали на площадях Нахимова и Захарова.
Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани.
30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников.
Затем стало известно, что в Черном море обнаружили два военных катера ВМС Украины без экипажей. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.