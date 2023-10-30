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Рейд в бухте Севастополя утром в понедельник закрыт

В Севастополе сообщили об остановке морского рейда

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Владимир Песня/РИА Новости

Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — уточнили в ведомстве.

Подвижной состав для работы на компенсационном маршруте организовали на площадях Нахимова и Захарова.

Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани.

30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников.

Затем стало известно, что в Черном море обнаружили два военных катера ВМС Украины без экипажей. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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