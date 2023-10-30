В ООН сообщили, что свои дома покинули более 1,4 млн жителей Газы

С начала обострения палестино-израильского почти полтора миллиона жителей сектора Газа вынуждены были покинуть свои дома. Об этом, ссылаясь на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, по состоянию на 29 октября свои дома в секторе Газа покинули свыше 1,4 миллиона палестинцев. Из них 671 тысяча нашла убежище на 150 объектах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подчеркнуло, что среднее количество беженцев в одном приюте более чем в три раза превышает штатную вместимость.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила работу на территории сектора Газа из-за ограбления складов, на которых хранились товары для помощи палестинским беженцам.

Утром 29 октября тысячи людей ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, расположенные в секторе Газа. Нарушители забрали хранившуюся здесь муку и другие товары первой необходимости.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.