После беспорядков в аэропорту Махачкалы Росавиация призвала соблюдать права пассажиров

В связи с происшедшим из-за беспорядков временным закрытием аэропорта Махачкалы на прием самолетов Росавиация заявила о необходимости соблюдать права пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Росавиация обратила внимание руководителей авиакомпаний на необходимость информирования пассажиров об изменении расписания рейсов в Махачкалу. Должна быть усилена работа колл-центров, обеспечен выделенный канал связи для пассажиров, вылетающих из столицы Дагестана или прилетающих в нее.

Ведомство отметило, что руководителям перевозчиков необходимо принять меры по недопущению скопления пассажиров в аэропортах отправления.

Росавиация подчеркнула, что в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил необходимо неукоснительно соблюдать права пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолеты авиакомпаний Red Wings и «Победа», которые были перенаправлены из аэропорта «Уйташ» в Махачкале, благополучно приземлились на территории воздушных гаваней в Минеральных Водах и Владикавказе.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.