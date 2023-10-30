Гинеколог предостерегла женщин от приближающих климакс привычках

Климакс — это физиологический период организма женщины, который проявляется постепенным снижением выработки половых гормонов, истощением овариального резерва, происходящий в связи с возрастными изменениями. О том, какие привычки приближают наступление климакса, «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог, врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Вардуи Шалунц.

«В последнее время чаще встречаются пациентки с тенденцией к снижению овариального резерва, недостаточностью функции яичников в молодом возрасте до 40 лет — и в 30 лет, и даже в 20. Причинами для наступления раннего климакса могут стать наследственность, перенесенные операции на органах малого таза, придатках, удаление кист яичников, прерывание беременности, а также некоторые сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологические заболевания», — рассказала Шалунц.

Она обратила внимание, что немаловажную роль в этом вопросе играет влияние вредных привычек, образ жизни, питание, стрессы и тяжелые физические нагрузки.

«Курение и алкоголь — самые пагубные и часто встречающиеся факторы, ускоряющие наступление климакса у женщин. Никотин и токсины спирта оказывают негативное влияние на весь организм женщины в целом, а также запускают процессы апоптоза, что, в свою очередь, может приводить к бесплодию», — предупредила гинеколог.

Еще одним фактором, по ее словам, является низкая физическая активность, способствующая избыточному весу и ожирению. Они, в свою очередь, запускают каскад взаимосвязанных гормональных перестроек, в результате чего нарушается синтез инсулина и эстрогена.

«Важно также следить за своим питанием. Рекомендуется употреблять в пищу большое количество свежих овощей, фруктов. Положительное воздействие на репродуктивную сферу оказывают продукты, которые содержат растительные эстрогены: цельные злаки, орехи, семечки, семя льна, льняное масло, оливковое масло, авокадо, жирная рыба», — отметила врач.

Кроме того, она посоветовала ограничить в рационе жиры животного происхождения и легкоусвояемые углеводы, а также снизить потребление сахара.

«Хронический стресс, недосыпы — неотъемлемые сопутствующие жизни в мегаполисе и крупных городах. Хроническое недосыпание, отсутствие регулярных физических нагрузок приводят к энергетическому истощению организма, в результате чего в тканях яичников происходят изменения, приводящие к снижению резерва и раннему климаксу», — добавила Шалунц.

Ранее врач перечислила заболевания, приводящие к бесплодию.