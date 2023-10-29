Омбудсмен Дагестана обратился к жителям региона на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев в своем Telegram-канале призвал жителей региона не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия.

«Уважаемые земляки, мы все видим, чем оборачивается ситуация прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Надо помнить, что... мы должны соблюдать закон. Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями», — сказано в сообщении.

Он также призвал не подставлять себя и не наносить вред окружающим людям.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.