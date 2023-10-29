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Оперштаб по урегулированию ситуации в Дагестане начнет экстренное заседание

Экстренное заседание оперштаба в Махачкале начнется в ближайшее время

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации в Дагестане начнет экстренное заседание в ближайшие минуты. Об этом сообщает Telegram-канал администрации главы Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов, возглавляющий оперативный штаб, говорится в заявлении, прямо сейчас ставит задачи перед должностными лицами. Руководители ряда региональных ведомств уже работают на месте происшествия в аэропорту.

Ранее сообщалось, что правительство Дагестана создало оперативный штаб для отслеживания ситуации в аэропорту «Уйташ», расположенном в городе Махачкале. Как указано в заявлении, глава республики Сергей Меликов лично возглавил работу оперативного штаба. В настоящее время он определяет, какие задачи и действия необходимо выполнить членам специального органа.

Вечером 29 октября возле входа в аэропорт «Уйташ» собралась толпа местных жителей, недовольных прибытием рейса из Израиля. Люди потребовали не пускать евреев в город, а затем начали проверять документы у всех выходящих из здания.

Позже агрессивно настроенные протестующие прорвались на территорию воздушной гавани и на взлетно-посадочную полосу. Тогда же к месту беспорядков прибыли сотрудники Росгвардии.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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