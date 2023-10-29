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Фальшивых омоновцев задержали в центре Петербурга

В центре Петербурга ненастоящие полицейские неудачно разыграли бизнесменов

Девятерых вооруженных мужчин в форме ОМОНа задержали сотрудники МВД в Петербурге. Оказалось, что это участники «коуч-встречи», которых наняли изображать силовиков для «силового захвата» предпринимателей, приехавших на деловую встречу, сообщает VK-канал «Петербургская полиция».

На пересечении Суворовского проспекта и 1-й Советской улицы очевидцы заметили мужчин в форме ОМОНа и с автоматами. Те выбрались из автомобиля «Хендэ» и пошли силой на компанию прохожих. Представление наблюдал 21-летний сотрудник кафе «Шаверма», позже гражданин написал в полицию заявление о людях с оружием, которые, якобы, нападают на прохожих.

Прибывшие сотрудники увидели, что форма на нападавших ненастоящая, а сами «омоновцы» объяснили происходящее розыгрышем. Притом, у «сотрудников» изъяли три страйкбольных автомата, а из «Хёндэ» изъяты две рубашки с атрибутикой ОМОН, фуражка, четыре куртки с надписью «ОМОН».

В отдел полиции забрали 27-летнего генерального директора компании, которая специализируется на розыгршах с участием людей в форме. На сайте организации предлагают устроить маски-шоу на мальчишнике, свадьбе или корпоративе.

Услугами компании решили воспользоваться двое бизнесменов из Москвы, которые заказали «коуч-встречу» знакомым, большинство из которых приехали в Петербург из Москвы.

Органы правопорядка возбудили уголовное дело о хулиганстве. В отдел полиции доставили 21 мужчину: участников «коуч-встречи» и исполнителей. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Генеральный директор компании-организатора уже провел разговор с силовиками по уголовному делу о разбое и отпущен под обязательство о явке. Среди исполнителей роли ОМОНовцев нашелся судимый за причинение вреда здоровью.

В пакистанской мечети в пакистанском городе Пешаваре 30 января произошел взрыв во время молитвы, полиция выяснила, что его устроил террорист-смертник, переодетый полицейским.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье безработный мужчина переоделся в форму ДПС и патрулировал улицы вместе с реальными инспекторами.

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