Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к сочувствующим

Русскоязычный таксист, которого уволили с работы в Киеве из-за отказа разговаривать с клиенткой на украинском языке, записал видеообращение, в котором поблагодарил сочувствующих за поддержку. Об этом пишет русскоязычное украинское издание Страна.ua.
По словам таксиста, он не прячется от хейтеров и живет у себя дома.
«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии», — заявил он на украинском, после чего добавил слова благодарности и на русском языке.
До этого бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала «утилизировать» говорящих на русском языке граждан Украины из-за инцидента с таксистом.
«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <...> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила она.
Фарион является членом крайне правой партии «Свобода».
Ранее на Украине назвали язык общения самой частой причиной дискриминации.