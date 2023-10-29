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Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к сочувствующим

Страна.ua: уволенный за русский язык таксист из Киева поблагодарил сочувствующих

Русскоязычный таксист, которого уволили с работы в Киеве из-за отказа разговаривать с клиенткой на украинском языке, записал видеообращение, в котором поблагодарил сочувствующих за поддержку. Об этом пишет русскоязычное украинское издание Страна.ua.

По словам таксиста, он не прячется от хейтеров и живет у себя дома.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии», — заявил он на украинском, после чего добавил слова благодарности и на русском языке.

До этого бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала «утилизировать» говорящих на русском языке граждан Украины из-за инцидента с таксистом.

«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <...> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила она.

Фарион является членом крайне правой партии «Свобода».

Ранее на Украине назвали язык общения самой частой причиной дискриминации.

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