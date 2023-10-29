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Власти Коми заявили, что утечки нефти в результате пожара на НПЗ нет

Министр природы Коми Киселевич: утечки нефти на НПЗ нет

Министр природы республики Коми Екатерина Киселевич заявила, что резервуар нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Усинском был пустым, риска утечки нефти нет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти не было. Утечки и возможного загрязнения нет», — пояснила Киселевич.

Она добавила, что возможной причиной возгорания могла стать детонация остаточных газов в резервуаре. На месте работают семь пожарных подразделений.

До этого Киселевич в своем Telegram-канале сообщала, что около поселка Верхнеколвинск в республике взорвался нефтяной резервуар.

Информацию о взрыве также подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике.

Telegram-канал «ЧП Кавказ» сообщал, что в строящемся здании еврейского центра в столице Кабардино-Балкарии Нальчике произошел пожар.

Ранее в Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms.

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