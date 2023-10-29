Россиянам перечислили основные причины ишемического инсульта

Руководитель регионального сосудистого центра НИИ им. Склифосовского Ганипа Рамазанов перечислила радиостанции «Говорит Москва» основные причины возникновения ишемического инсульта.

По словам Рамазановой, одними из главных причин возникновения ишемического инсульта могут быть высокое артериальное давление, атеросклероз, сахарный диабет, а также ожирение и курение. Из-за нездорового образа жизни в сосудах могут образовываться тромбы.

«Ожирение, гиподинамия и другие прелести современной жизни, когда мы ведем нездоровый образ жизни, малоподвижный, — все это может быть причиной ишемического инсульта», — пояснила Рамазанова.

Еще одной причиной возникновения заболевания может стать так называемая мерцательная аритмия, когда токи крови создают внутри левого предсердия тромботические массы. Эти массы могут устремиться к сосудам.

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