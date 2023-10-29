Бродячая собака искусала школьнице лицо

Школьница госпитализирована после нападения бродячей собаки в Искитиме под Новосибирском, животное искусало ребенку лицо. Об этом сообщает местный портал «ЧС-инфо».

От разъяренного пса девочку спасли прохожие, они же вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, бродячая собака напала на ребенка без видимой причины.

Пострадавшую госпитализировали, она находится в отделении хирургии. Больше всего от укусов пострадало лицо ребенка, подробности о состоянии школьницы неизвестны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что из медицинского учреждения поступило сообщение об инциденте, проводится проверка.

Ранее бродячие собаки напали на семилетнего школьника в Углегорске.