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Бродячая собака искусала школьнице лицо

В Новосибирской области бродячая собака напала на девочку и искусала ей лицо

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Depositphotos

Школьница госпитализирована после нападения бродячей собаки в Искитиме под Новосибирском, животное искусало ребенку лицо. Об этом сообщает местный портал «ЧС-инфо».

От разъяренного пса девочку спасли прохожие, они же вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, бродячая собака напала на ребенка без видимой причины.

Пострадавшую госпитализировали, она находится в отделении хирургии. Больше всего от укусов пострадало лицо ребенка, подробности о состоянии школьницы неизвестны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что из медицинского учреждения поступило сообщение об инциденте, проводится проверка.

Ранее бродячие собаки напали на семилетнего школьника в Углегорске.

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