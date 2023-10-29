Число жертв аварии на шахте в Караганде увеличилось

Число погибших на шахте в Карагандинской области в Казахстане увеличилось до 42, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что поиски еще четырех горняков продолжаются. Горноспасатели отрабатывают пути прохождения по самым безопасным вероятным участкам прохождения шахтеров.

«Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4 км друг от друга», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявлял, что предварительной причиной аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.