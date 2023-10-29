У берегов Вануату произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Вануату. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 193 км к северо-востоку от столицы Вануату — города Порт-Вила, в котором проживают 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

27 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае.

25 октября у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, другое, магнитудой 4,9, случилось в акватории Тихого океана в 195 километрах юго-западнее Усть-Камчатска.

Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана также сообщала о землетрясении магнитудой 5,2, которое зафиксировали в Таджикистане.

24 октября сообщалось, что правительство России готовится отправить гуманитарную помощь для жителей Афганистана, где в начале октября произошли несколько сильных землетрясений.

Ранее в центральной части Греции произошло землетрясение.